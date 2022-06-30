В Барнауле прошёл митинг против сноса домов в садоводствах на Власихинской

В Барнауле садоводы вышли на санкционированный митинг против сноса домов и построек в садоводствах на улице Власихинской за «Ашаном». Об этом 29 июня написала журналистка Татьяна Долгова в своём Telegram-канале.

Сотни зданий требует демонтировать «Алтайэнерго» из-за линии электропередачи в этом районе, так как территория попадает в охранную зону. ЛЭП при этом построили ещё в 1973 году, однако нарушения нашли только сейчас. Участки у людей узаконены.

«На митинге люди на эмоциях высказали свои претензии энергетикам. Те пытались пенять собственникам строений — мол, зачем вообще строили вблизи проводов. Городские власти послушали, предложили создать рабочую группу. Каждый остался при своём», — рассказала журналистка.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Барнауле снесут около 40 ветхих домов.