В Барнауле расселили четыре семьи из разрушающегося дома

Четыре семьи, проживавшие в доме № 51 на улице 1-й Западной, получили ключи от квартир в маневренном фонде Барнаула.

Как сообщает пресс-служба мэрии, им предоставили квартиры по адресам ул. Силикатная, 7а и ул.1-я Западная, 44.

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Напомним, для временного размещения в маневренном фонде нужно обратиться в комитет жилищно-коммунального хозяйства города с соответствующим заявлением.

Кроме того, имеется возможность воспользоваться правом на получение ежемесячной денежной выплаты за арендуемые жилые помещения.

Напомним, вечером 5 апреля в службу спасения поступил звонок о возможном обрушении в многоквартирном доме по адресу 1-я Западная, 51. Здание отключили от электричества и газа, а 55 жильцов эвакуировали.

Часть жильцов разместили в пунктах временного размещения. Они обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости. Остальные семьи переехали к родственникам.