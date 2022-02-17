В Барнауле разработали проект реставрации довоенной поликлиники в центре города

В Барнауле планируют отреставрировать здание городской поликлиники № 2 на проспекте Калинина, 16. Объект, который является памятником архитектуры, построили в 1936 году.

Сейчас он находится в плачевном состоянии. Капитального ремонта сетей и конструкций здесь не делали никогда.

Руководитель мастерской “Классика” Александр Деринг рассказал “Толку” о том, что проект предусматривает замену всех деревянных конструкций, а также воссоздание исторического фронтона.

Архитектор отметил, что здание будут приспосабливать для современного использования.

Внутри перепланируют все помещения и оборудуют лифт для маломобильных групп населения.

После обновления постройка должна прослужить ещё 50 лет.