В Барнауле разработали проект реставрации довоенной поликлиники в центре города
Все помещения внутри будут перепланированы и приспособлены для использования в современных условиях
В Барнауле планируют отреставрировать здание городской поликлиники № 2 на проспекте Калинина, 16. Объект, который является памятником архитектуры, построили в 1936 году.
Сейчас он находится в плачевном состоянии. Капитального ремонта сетей и конструкций здесь не делали никогда.
Руководитель мастерской “Классика” Александр Деринг рассказал “Толку” о том, что проект предусматривает замену всех деревянных конструкций, а также воссоздание исторического фронтона.
Архитектор отметил, что здание будут приспосабливать для современного использования.
Внутри перепланируют все помещения и оборудуют лифт для маломобильных групп населения.
После обновления постройка должна прослужить ещё 50 лет.