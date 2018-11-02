В Барнауле резко снизилось число непроданных квартир в новостройках

В краевом центре значительно сократилось количество квартир, нереализованных в строящихся ЖК. На конец сентября этот показатель составлял примерно 17% от общего количества недвижимости в новостройках.

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Как пишет Союз строителей Алтайского края, на конец сентября 2018 года в Барнауле в строящихся домах насчитывалось 29 709 квартир, из них 5 184 оказались нереализованными. При этом в августе текущего года более 20% квартир в новостройках не были проданы. Среди застройщиков больше всего нереализованных квартир у компании "Стройсиб" — 436 квартир. Далее идет "Акватория" — 415, "Алгоритм" — 414, "Строительный камень" — 300, "Вира-Строй" — 270.

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Географически больше всего непроданного жилья в Индустриальном районе, а именно 1 555 квартир, в Центральном — 1 308, Железнодорожном и Октябрьском — 645 и 633 соответственно, Ленинском — 217. Для справки, в Новоалтайске числятся непроданными 826 квартир.

Судя по выданным разрешениям на строительство, на рынок скоро выйдет 7 499 квартир в 37 домах. По сравнению с прошлым месяцем, данный показатель уменьшился на 1269 штук. Компания "Строительная Инициатива" предоставит на рынок недвижимости 1896 квартир, 1115 квартир выйдут от "Вира-Строй", ИСК "Союз" предложит 651 квартиру.

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Районом-лидером по этому показателю также является Индустриальный, где ожидается в продаже 4 163 квартиры. Далее идут Центральный — 1 322 квартиры, Ленинский — 1 052, Железнодорожный — 774, Октябрьский — 188.

По оценке Союза строителей Алтайского края, снижение количества непроданных квартир, а также сокращение количества квартир, ожидаемых на рынке недвижимости, говорит о том, что в городе сокращается существующий задел нового жилья. При этом количество сделок по договорам долевого участия на первичном рынке растет. Так, в 2016 году зарегистрировано 6250 сделок, в 2017 году — 7500, а за первые шесть месяцев 2018 года были заключены 4 511 ДДУ, что в 1,6 раза больше, чем в аналогичный период 2017 года.

При таком спросе на жилье существующего запаса непроданных квартир и квартир, которые выйдут на рынок в ближайшее время, может хватить на период чуть больше года. Если тенденция будет сохраняться, это может привести к дефициту и, как следствие, росту цен на квартиры в новостройках.

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