В Барнауле сносят дом, признанный аварийным девять лет назад

В Центральном районе Барнаула сносят аварийный многоквартирный дом, расположенный в переулке 3-м Промышленном, 3. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Здание признали аварийным в 2012 году. Подрядчик уже частично разобрал кровлю, затем рабочие приступят к демонтажу несущих конструкций.

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Ранее в Центральном районе города сравняли с землей аварийные дома по пр. Комсомольскому, 50, ул. Водников, 50, ул. Анатолия, 96, ул. Пушкина, 88 и ул. Фомина 62. Кроме того, аналогичные работы продолжаются по ул. Кутузова, 10 и 12, отмечают в администрации.

Всего в рамках программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2019-2025 годы в Центральном районе должны снести 17 домов.