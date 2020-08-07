В Барнауле утвердили объекты спортивно-делового квартала

5 августа на заседании градостроительного совета Барнаула приняли ряд объектов из проекта застройки квартала в Индустриальном районе. Об этом сообщил депутат Гордумы Евгений Носенко на своей странице в Facebook.

Парламентарий отметил, что в общей сложности на заседании были рассмотрены пять объектов:

строительство административно-торгового здания на улице Пролетарская, 196;

строительство магазина по адресу: проезд Лесной, 11 / ул. Кутузова, 75;

строительство двух административных зданий по ул. Геодезическая, 111 и 113;

строительство склада по Попова, 226а.

К магазину на Лесном, 11, у членов градостроительного совета возникли вопросы. Остальные объекты приняли.

Носенко также отметил подход к застройке квартала по ул. Геодезическая – ул. Жасминная – ул. Солнечная Поляна – ул. Багряная. По его словам, представленные на заседании административные здания гармонично вписываются в новый спортивно-деловой квартал. Он упомянул, что в этом месте уже построена ледовая арена, заложено строительство храма Святой Троицы, а также запланировано строительство многофункционального спортивного комплекса и объектов общественного назначения.

"После окончания строительства этот квартал однозначно станет не только украшением города, но и центром притяжения жителей и гостей", – констатировал политик.