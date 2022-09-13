В Барнауле за 40 миллионов продают знаменитое кафе в районе бывшего речного вокзала

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В столице Алтайского края выставили на продажу здание кафе «Парус», расположенное прямо на берегу Оби по адресу пл. Баварина, 2а.

Объект площадью 770 кв. метров продаётся вместе с территорией 12 соток. Стоимость лота — 40 млн рублей. Тип сделки — переуступка права аренды. В объявлении сообщается, что земля арендована на 49 лет.

Продаваемое кафе располагается на двух этажах, а также имеет открытую террасу на крыше. Вместе со зданием готовы отдать оборудование для кафе, кухню, уличный мангал, мебель, сцену и аппаратуру, несколько санузлов. Есть 150 кв. метров открытой территории со стороны реки. Кроме того, в здании имеется круглогодичный банный комплекс.

Напомним, что этим летом застройщик снёс здание речного вокзала, находящееся по соседству с кафе. На этом месте в ближайшие годы развернётся строительство самого высокого на сегодняшний день жилого комплекса в Барнауле.