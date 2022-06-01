В Барнауле за 60 миллионов продают квартиру в элитном доме на Социалистическом

Фото: «Авито»

В Барнауле за 60,8 млн рублей продают четырёхкомнатную квартиру в элитной жилой многоэтажке по проспекту Социалистическому, 38. Объявление опубликовано на «Авито».

В описании сказано, что планировка по индивидуальному дизайн-проекту позволила гармонично вписать в общую концепцию гостиную, четыре спальни, место для секции детского творчества или зоны отдыха, кабинет и три ванных зоны.

Квартира площадью 300 кв. м объединена из двух и отделана натуральными премиальными материалами, оборудована мебелью и необходимой бытовой техникой. Расположена в угловой части дома, благодаря чему открывается панорамный вид на город.

Из достоинств самого дома — наземная парковка, закрытая территория, детская и спортивная площадки, две входные зоны, охрана и консьерж.

Ранее в Барнауле выставили на продажу известное кирпичное здание Красный замок, расположенное на улице Малахова. Объект оценили в 180 млн рублей.