В Барнауле за 60 млн рублей продают особняк, где не хватает только горгулий на крыше

Фото: avito.ru

В Барнауле продают четырёхэтажный дом, при строительстве которого использовались дорогостоящие стройматериалы. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Идеальное месторасположение, эксклюзивный ремонт и планировка дома, обособленная территория, респектабельные соседи, чистый воздух и развитая инфраструктура», — говорится в объявлении.

Дом находится в 10 минутах езды от центра города в тихой и уютной зоне — в районе элитной застройки Змеиногорского тракта. Поблизости лыжный комплекс «Динамо» и горнолыжный центр «Авальман».

Площадь кирпичного дома с семью комнатами — 803 кв. метра. Площадь земельного участка — 41 сотка. Цена — 60 млн рублей. На территории расположены гараж и баня.

Напомним, в Барнауле также продают за 30 млн рублей большой старинный многоквартирный дом с дизайнерским ремонтом.