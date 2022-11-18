В Барнауле за 62 млн рублей продают огромную «четырёшку» с водонепроницаемым телевизором и электронным унитазом

В Барнауле за 62 млн рублей продают четырёхкомнатную квартиру площадью 160 кв. метров, расположенную в доме по улице Никитина. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Свежий ремонт из высококачественных материалов. Тёплый пол в санузлах и возле панорамных окон. Шумоизоляция. Высота потолков — 3,5 метра. Парильня. Душевая. Ванная со встроенным водонепроницаемым телевизором. Электронный унитаз с подогревом и автосмывом», — говорится в объявлении.

В квартире две спальни, кабинет, две гардеробные, кладовая, 35-метровая кухня. «Всё продумано до мелочей», — утверждает продавец.

Фото: avito.ru

«Продается со всей мебелью, шкафами, встроенной техникой. Вся мебель дизайнерская, сделана на заказ. Можно организовать выход на крышу. Имеется подземная семейная парковка для двух автомобилей, она входит в стоимость», — добавили в объявлении.