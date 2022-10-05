На «Барнаульской Рублёвке» за 99 млн рублей продают чёткий особняк с большим бассейном для уединения

Фото: avito.ru

В элитном посёлке «Барнаульская Рублёвка» продаётся особняк, построенный по индивидуальному дизайнерскому проекту. Объявление появилось на сайте «Авито».

Посёлок находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Имеется современная детская площадка.

«Красивейшая усадьба для ценителей уединения и умеренной роскоши. Интерьер дома отличается простотой и чёткостью форм. Огороженная и благоустроенная территория с вековыми соснами, на которой размещён дом с верандой, SPA-зоной и шикарным бассейном на улице. Гараж на несколько автомобилей, большая наземная парковка. Беседки и тренажёрно-игровая зона», — говорится в объявлении.

Площадь дома — 600 кв. метров, площадь участка — 1500 кв. метров. Трёхэтажный особняк, в котором более 10 комнат, продаётся с мебелью и техникой, цена — 99 млн рублей.

Напомним, в Барнауле в три раза дешевле продают большой старинный многоквартирный дом с дизайнерским ремонтом — за 30 млн рублей.