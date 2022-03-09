В Госдуме предложили выдавать льготную ипотеку на новостройки под 5%

Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложили выдавать ипотеку под 5% на массовые новостройки, сообщают «Известия». В ближайшее время идею направят вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Согласно инициативе, Центробанк должен будет под залог выдавать займы банкам не более чем под 2% годовых. Кредитным организациям позволят устанавливать наценку до 3%. Основная задача в сфере строительства будет заключаться в обеспечении спроса на новостройки, пояснил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. По его словам, это поможет преодолеть большинство проблем в отрасли.

В рамках специальной программы Центробанк должен принимать под залог высоконадёжные ипотечные портфели банков. Имеются в виду выданные кредиты на жильё, которое уже оформлено в собственность, ипотечные займы обслуживаются не менее двух лет, а просрочка по ним — меньше 0,15%.

Ранее сообщалось, что продажи новостроек в Алтайском крае снизились в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Спрос на новостройки в регионе падает с весны 2021 года, за исключением небольших всплесков в июле, сентябре и октябре.