В историческом центре Барнаула отреставрируют здание, в котором находится организация «Система Город»

В Барнауле планируют отреставрировать здание, расположенное по соседству с памятниками архитектуры. Сам объект в реестр культурного и архитектурного наследия не входит, однако построен почти 70 лет назад, а потому нуждается в обновлении. Тем более что он расположен на территории кластера «Барнаул — горнозаводской город».

Ремонт вместо стройки

Здание, подлежащее реставрации, находится на ул. Льва Толстого, 3. Оно построено в 1953 году из кирпича, имеет площадь более 700 квадратных метров. Сейчас в нём располагается офис компании «Система Город», которая работает в сфере сбора и обработки платежей за жилищно-коммунальные услуги. Этой организации и принадлежит объект.

Здание на ул. Льва Толстого, 3 / Фото: проект по внесению изменений в проект планировки и межевания «Барнаул — горнозаводской город» / ksar. barnaul-adm.ru

Двухэтажное строение, согласно проекту планировки, давно нуждается в обновлении: серые оштукатуренные фасады здания разрушаются. В ходе реставрации облицовку здания заменят: она будет выполнена в более привлекательных бежево-коричневых оттенках.

Проект реставрации здания на ул. Льва Толстого, 3 / Фото: проект по внесению изменений в проект планировки и межевания «Барнаул — горнозаводской город» / ksar. barnaul-adm.ru

Для того чтобы начать работы по реставрации, заказчик должен внести изменения в проект планировки и межевания «Барнаул — горнозаводской город». Дело в том, что в этом документе реставрация объекта на ул. Льва Толстого, 3, не предполагалась. Вместо этого на участке рядом должны были построить трёхэтажное административно-торговое здание. Однако теперь заказчик намерен отремонтировать существующее строение, а от возведения ещё одного отказался.

Сейчас обновлённый проект «Барнаул — горнозаводской город» выставлен на общественные обсуждения. Если замечаний по нему не поступит, мэрия утвердит корректировки, и собственник сможет приступить к работам по реставрации.

Что известно о кластере?

Проект туристического кластера «Барнаул — горнозаводской город» создан в 2013 году. После реализации всех проектов историческая часть города должна была обновиться: появиться много новых объектов торговли, общепита и гостиничной сферы.

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Прочее Вложения в барнаульский туркластер достигли почти 2,5 миллиарда рублей

Формирование кластера началось в 2015 году. За это время в Барнауле обустроили Нагорный парк и набережную, реконструировали два моста через Барнаулку — на пр. Ленина и Социалистическом, отреставрировали несколько десятков зданий в историческом центре, которые входят в число памятников архитектуры и истории.

Также в рамках проекта построено несколько кафе и ресторанов, медицинский центр, хостел и другие объекты. С 2015 по 2018 год на эти цели было потрачено 3,4 млрд рублей.

Всего проект включал девять крупных подкластеров, среди которых: Барнаульский сереброплавильный завод, историко-познавательный комплекс «Демидовская площадь и улица Ползунова», градостроительный и культурно-исторический комплекс «Соборная площадь», туристско-рекреационный комплекс «Нагорный парк», конгрессно-выставочный и туристический комплекс «Алтай» на острове Помазкин и другие. Однако большинство проектов так и не были реализованы из-за отсутствия финансирования.