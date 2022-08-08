В Кузбассе хотят обанкротить алтайскую фирму, которая не достроила объект в Шерегеше

Кемеровский арбитражный суд рассмотрит иск федерального фонда развития территорий к компании из Алтайского края, возводившей объект в Шерегеше. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на данные суда.

«Заявление о признании должника банкротом мотивировано наличием у ООО «СК «Сити-Строй» признаков неплатёжеспособности и/или недостаточности имущества», — сказано в материалах.

Отмечается, что этот же фонд подал иски о признании неплатёжеспособными двух компаний из Хабаровска, которые указаны как застройщики объектов в переулке Санитарном в Хабаровске и домов в селе Матвеевка.

Отметим, что ООО «СК «Сити-Строй» создано в 2008 году и «прописано» в Барнауле. За ним числится дом в Шерегеше площадью почти тысяча квадратных метров, который не сдали вовремя.