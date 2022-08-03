Квартиры в России к концу года могут значительно подорожать

Квартиры в России к концу года могут вырасти в цене на несколько процентов. Об этом сообщают «Известия».

В июле одобряемость ипотеки составила 85%, а продажи жилья в сравнении с июнем увеличились на 13%.

Эксперты ожидают, что такая динамика сохранится до конца года, а стабилизация рынка приведёт к тому, что ликвидные объекты подорожают на 5-7%.

Прогнозы представителей различных компаний разнятся. Некоторые считают, что рост может составить 10-12%.

При этом аналитики сходятся во мнении, что в ближайшие месяцы жильё уже может подорожать на 2%.