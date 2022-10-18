В России продлили семейную ипотеку до 1 июля 2024 года

Правительство РФ продлило действие семейной ипотеки до 1 июля 2024 года. Льготная ставка по программе составляет до 6%, сообщили в Telegram-канале кабинета министров.

Согласно условиям программы, такая ипотека будет распространяться на семьи, где ребёнок родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023-го. Родители смогут получить льготный кредит как на покупку жилья, так и на строительство частного дома или приобретение земельного участка.

«Максимальный размер субсидируемого кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей, в других регионах — 6 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в 2023 году программой смогут воспользоваться более 150 тысяч семей. При этом общий объём выданных займов составит около 1 трлн рублей.

В сентябре гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил сделать семейную ипотеку бессрочной.

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