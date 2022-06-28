В России захотели отменить налог с 3 миллионов рублей при продаже жилья

Федеральная компания «Этажи» предложила повысить необлагаемую подоходным налогом сумму при продаже загородных домов и квартир с 1 до 3 млн рублей, если владелец взамен покупает новое жильё. Об этом сообщают «Известия».

Актуальность инициативы в компании объяснили активным ростом цен на жильё в стране — на 60% за последние два года в зависимости от региона.

И такую меру считают особенно актуальной, поскольку приобретение нового жилья будет производиться по гораздо более высокой стоимости.

Соответствующее предложение компания направила в правительство. Там подтвердили получение письма и сообщили, что сейчас оно находится на рассмотрении в Минфине.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки льготной ипотеки до 7%.