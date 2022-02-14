Центр притяжения. За «старой «Лентой» в Барнауле построят парк с открытым бассейном и катком

Проект парка в квартале 2035 / Фото: «Альфа-Проект»

Открытые бассейн, спортивный центр, детские площадки, зоны для отдыха и прогулок построят на пустыре за «старой «Лентой». Концепцию зелёной зоны представили на градостроительном совете 10 февраля. Авторы отметили, что в Индустриальном районе дефицит территорий отдыха, поэтому парк станет местом притяжения жителей ближайших кварталов. При этом изначально на пустыре планировали разместить аттракционы и аквапарк, но затем авторы отказались от этой идеи. Почему это произошло и как зона отдыха в квартале 2035 может повлиять на будущее строительных проектов Барнаула, в материале amic.ru.

Не для нас

Парк культуры и отдыха появится в квартале 2035 (ограничен улицами 280-летия Барнаула, В.Т. Христенко, Сергея Семёнова, 65 лет Победы) и займёт площадь 4,6 га. Рекреационная зона рассчитана на жителей ближайших кварталов, в том числе и трёх многоэтажных домов, которые построит компания «Жилищная инициатива».

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Проект парка презентовали на градсовете повторно: в конце декабря 2021 года разработчики представили на обсуждение лишь блок служебных помещений, который в дальнейшем могут занять объекты торговли. А то, что составляет основу парка, — зоны и территории отдыха, озеленение, благоустройство, — авторы (компания «Альфа-Проект») проигнорировали.

На февральском заседании проектировщики показали детальную планировку будущего парка, который разобьют на несколько зон отдыха. Однако архитекторы признались: изначально при разработке плана развития инвесторы рассматривали несколько вариантов, в том числе строительство аттракционов и аквапарка. Но затем от этих идей было решено отказаться.

«Изначально концепцию парка мы обсуждали с Российской ассоциацией парков. Их специалист, посмотрев на наш проект, предложил разместить аттракционы. Так как площадь участка маленькая, то это наиболее оптимальный и высокодоходный бизнес. Нам эта концепция не очень понравилась — есть парк „Арлекино“ (ул. Георгия Исакова, 149а, к. 2, — прим. ред.), это пустырь с аттракционами. Вторая концепция — аквапарки. Мы предусматривали открытые, закрытые бассейны, водные горки. Но в силу того, что живём в Сибири, приняли решение, что эта концепция не совсем подходит», — объяснил руководитель «Альфа-Проекта» Алексей Тремасов.

Что построят в парке?

Большую часть территории займёт озеленение: деревья и кустарники. Как отметили инвесторы, участок уже подготовлен для работ: несколько лет здесь расчищали лесополосу, состоящую из старых тополей. Изначально авторы хотели посадить в парке туи (вечнозелёные хвойные деревья, — прим. ред.), однако из-за сурового сибирского климата решили всё-таки остановиться на пирамидальных тополях.

Коммерческие здания будут сблокированы (то есть объединены в единый комплекс) из-за перепада высот на участке. Первый блок находится на пересечении ул. 280 лет Барнаула и ул. 60 лет Победы. На первом этаже предусмотрены зона администрации и детский досуговый центр, на втором — фитнес-центр.

В двух секциях комплекса появятся рестораны, а центральном корпусе (расположен напротив бассейна, который зимой будет превращаться в каток) — раздевалки, душевые. Проектировщики также предложили и два вспомогательных блока: их построят в первую очередь для размещения администрации, охраны и помещений для хранения инвентаря.

Запроектирован в парке и спортивный комплекс. Его построят с ул. Сергея Семёнова.

«При развитии парка появятся ещё спортивные площадки. Как только Минспорт узнал, что здесь будет парк, то пошли спортсмены, баскетболисты, волейболисты, частные инвесторы, чтобы размещать спортивные объекты. Но мы решили, что стоит минимизировать и отдать под озеленение. Общий объём застройки — около 12% без учёта бассейна», — отметил Алексей Тремасов.

"Место притяжения«

Наличие большого объёма застройки стало главной претензией экспертов градсовета. Заместитель директора МУП «Архитектура города Барнаула» Сергей Боженко заявил: концепция объекта не соответствует его главному назначению.

«Вы везде говорите „парк“. А, по сути, мы имеем общественно-торговый центр с реденьким озеленением. Вас это не смущает?» — обратился к проектировщикам Боженко.

Авторы отметили: 88% площади парка отдано под озеленение. Из-за того что участок маленький, все здания смотрятся громоздкими, хотя каждый блок имеет площадь 600 квадратных метров. Это, на взгляд архитекторов, не так уж и много.

«Мы как заказчики заинтересованы, чтобы люди приходили не только чтобы срезать путь, но и находились тут часа два. Больше никаких мест притяжения в ближайших кварталах нет, всё застроено жилыми массивами или социальными объектами. Мы будем вкладывать в этот центр притяжения. Это концепция, которая на момент эксплуатации будет дополняться, изменяться. Я вижу тут и батутные центры, и детские площадки, и спортивные центры», — сказал Алексей Тремасов.

«Мы не Москва»

Строительство парка в Индустриальном районе необходимо и нужно, заметил Сергей Боженко. Однако он напомнил, что изначально квартал 2035 весь отводился под парк (согласно проекту планировки 2017 года, — прим. ред.), а административные объекты занимали лишь малую часть участка. По мнению архитектора, в Барнауле всё чаще площади, отводимые под озеленение, попадают под застройку.

«Мне в своё время пришлось разрабатывать проект Западного планировочного района — от улицы Попова и на запад. И квартал 2035 полностью отдавался под озеленение и общественные объекты. Те территории, которые запланированы под общественные объекты, занимаются сегодня жилыми домами (ЖК „Ёлочки“ от „Жилищной инициативы“, — прим. ред.). И от парка остаётся все меньше и меньше. А тут ещё и периметральная застройка общественными объектами. Я просто настораживаюсь: мне не нравится тенденция поэтапного, неуклонного сокращения озеленения под благовидным предлогом создания комфортной жизненной среды», — отметил Сергей Боженко.

Развитие зелёных зон в Барнауле — прерогатива муниципалитета, напомнил заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров.

«Я знаю историю развития квартала 2035. Другой вопрос — если муниципалитет хочет, чтобы зелёные зоны развивались плодотворно и планомерно, то эти участки должны быть в территориях общего пользования и с программами развития. Основное опасение всех участников заседания в том, что будет утверждена концепция, но затем будут реализованы инвестиционно-привлекательные элементы парка (торговые павильоны, — прим. ред.), но не реализуете финансово-затратные этапы, которые предусматривают озеленение», — заметил Фёдоров.

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Решить проблемы зелёных зон и их застройки в Барнауле может только администрация, добавил присутствующий на заседании руководитель компании «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов (он представлял проект ЖК «Ёлочки»). По его мнению, город должен в каждом участке, выставляемом на аукцион под застройку, резервировать несколько гектаров земли под парк.

«Проект в квартале 2035 очень похож на Парк спорта Смертина (ул. Энтузиастов, 12в — прим.ред.), где великолепное сочетание бассейнов, природы, есть даже ресторан. Мы не Санкт-Петербург и не Москва, не будет в администрации города столько денег [на массовое строительство парков]. Слава богу, один парк кое-как обихаживаем. Если бы в своё время под национальную деревню не вытащили [землю] за ТРЦ „Европа“, сейчас бы уже всё раздербанили. Никто не мешает администрации города при проведении следующих аукционов в квартале выделять 2-3 га под парк, где нельзя строить. Это было бы умно, глобально, весомо. Застройщики — любой из нас — взялись бы и к школьным стадионам прибавили 2-3 га. И парки были бы. И за счёт кого-то они бы содержались: школы, ТСЖ. Был бы у них хозяин, а создали бы их строители», — предложил Гатилов.

В результате концепцию парка культуры и отдыха в квартале 2035 решили утвердить: авторы учли замечания прошлого градсовета и успешно переработали архитектурно-планировочные решения. Вопрос по объёму застройки предложено устранить в рабочем порядке. Как добавили авторы, парк будет достроен уже в конце 2023 года.

Факт

Парк культуры и отдыха в квартале 2035 — единственная зелёная зона для новых микрорайонов на окраине Барнаула. Впервые о строительстве зоны отдыха заговорили в 2017 году, однако развитие этой территории начнётся лишь в 2022-м: работы затянулись из-за того, что проект планировки квартала 2035 несколько раз переделывали.