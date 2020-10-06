"Везде наши проблемы". Как ковид "топит" алтайских девелоперов, работающих на госстройках

Компаниям, которые возводят объекты по госконтрактам, обещают компенсировать расходы на профилактику коронавируса среди сотрудников. Российский Минстрой уверен, что это нововведение поможет застройщикам сэкономить миллионы рублей. Однако алтайские девелоперы оптимизма чиновников не разделяют: все затраты будут заложены в стоимость новых контрактов, а по "старым" никто и ничего возмещать не намерен. Amic.ru узнал у застройщиков, сколько в месяц они тратят на маски и перчатки и почему считают, что скоро в Барнауле возводить школы и детсады будет некому.

Затраты явные и скрытые

В апреле-мае 2020-го российские девелоперы на все противовирусные мероприятия тратили в среднем 300 рублей в день на одного сотрудника. То есть организация со штатом в 100 человек за сутки теряла 30 тысяч рублей, подсчитали в Национальном объединении строителей. Алтайские застройщики возмущены: в реальности цифры намного больше.

"На дезинфекцию, расходные материалы, диспенсеры и их заправку, санитарную обработку в день мы тратим 40 тысяч рублей. Суммы, естественно, меняются в зависимости от того, сколько людей на площадке. В других компаниях, которые также заняты на госстройках, затраты доходят до 60-80 тысяч рублей в день", – рассказал amic.ru главный инженер строительной компании "Селф" Александр Жокин.

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За полгода девелопер потратил более 7 млн рублей на профилактику COVID-19 только на одном госпроекте, а всего "Селф" занят на стройках шести государственных объектов. Компания и рада бы вернуть деньги, но, по словам Жокина, это невозможно.

"Ковид распространяется сейчас, строители несут затраты сейчас, а заложены эти расходы на какую-то перспективу, на новые объекты. Не понятно вообще, будет ли пандемия в то время, когда заключат новые контракты. На действующие договоры, которые уже подписаны, такая мера не распространяется. Но поддержка нужна тем, кто уже работает. Со всеми компаниями по всем контрактам должны были заключить допсоглашение о возмещении расходов по ковиду. Но этого сделано никогда не будет. Мы только собираемся, посидим, пообсуждаем и на этом все, – говорит Александр Жокин.

Другая проблема, по мнению застройщиков, в том, что они понятия не имеют, какие меры по профилактике будут оплачены, а какие – нет. В компаниях предполагают: в контракт могут заложить, например, только расходы на маски и перчатки для сотрудников. А покупка диспенсеров в смету может и не войти.

"Закон, может быть, и есть, но как его внедрить – непонятно, нет механизма", – отмечает председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.

Он уверен, что затраты, которые компании понесли из-за пандемии, пока вообще сложно оценить. Ведь они бывают не только явными, но и скрытыми.

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"Все расходы можно будет подсчитать или по окончании строительства какого-то объекта, или в конце года, когда будут подводить итоги. Сегодня строители несут не только прямые затраты – приобретение масок, дезинфицирующих средств, приборов, но еще и косвенные. Это вопросы, связанные с "удаленкой", больничными листами, невыходом рабочих. Это все наслаивается. Я не могу сказать, что это колоссальные затраты, но они есть", – говорит Мишустин.

"Даже близко не подходите"

Компенсации на профилактику ковида – лишь один из множества вопросов, которые волнуют строителей, занятых на госстройках. Еще летом 2020 года компании жаловались, что из-за пандемии стоимость материалов и оборудования стремительно растет: только за весну цена бетона поднялась на 13%, изоляционного материала – на 3%, электрики – на 12%, оборудования – на 22%. Но сумму контрактов никто менять не собирается. Из-за этого компании несут миллионные убытки.

И вроде бы законодатель еще в апреле 2020-го разрешил девелоперам увеличивать цену госконтрактов, но, по словам Александра Мишустина, еще ни одной строительной компании в России этого сделать не удалось.

"Сегодня по старым постановлениям (поправки в закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", принятые 1 апреля 2020 года, – прим. ред.) строителям позволено пересматривать действующие контракты и вносить изменения, например, в части удорожания контрактов. Но я не слышал, чтобы в стране пошли на такие меры. У нас чиновники сразу говорят: "Как на это посмотрят правоохранительные органы? Они могут обвинить в коррупции", – отмечает председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.

Статья 11, № 98-ФЗ:

"В 2020 году по соглашению сторон допускается изменение срока исполнения контракта и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона), если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также в иных случаях, установленных правительством Российской Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения".

По мнению Александра Жокина, к вопросу ценообразования нужно подходить глобальнее и менять всю систему. Мало того, что в смету закладывают стоимость материалов ниже рыночной, так еще компаниям не дают время на оценку проекта до аукциона. По словам девелоперов, чтобы проанализировать каждый пункт, нужно "полгода работы и сотни людей".

"Минстрой не делает ничего, чтобы отрасль стала привлекательной, рентабельной. Приведу пример: начинаем строить садик, на старте – уже минус 10 млн рублей убытков, это 5% от всего контракта. Достраиваем другой садик: убытки на 14 млн рублей. Построили школу, тоже есть убытки. И никто не хочет решать эту проблему. Это связано с неправильными расценками в сметах, неправильной экспертизой, у которой задача – максимально снизить стоимость. У института мало времени на правильное проектирование, средств тоже не выдается. Нужно взять объект, который был давным-давно спроектирован и "привязать" его к сегодняшнему дню", – уверен Жокин.

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В одной из строительных компаний города amic.ru рассказали, что отказываются от всех предложений по строительству государственных объектов. Девелопер считает, что в этой сфере все слишком несогласованно и не отлажено, и объемы работы "на бумаге" и в жизни могут вообще не совпадать.

"Мы в госстройку не лезем совсем. Недавно были предложения, мы сказали: "Даже близко не подходите к нам". Проблем много. Это катастрофически убыточное направление. Есть, например, смета, в которой указано, что компания должна положить 100 квадратных метров асфальта и 50 бордюров. Когда строители начинают асфальтировать, получается 120 квадратных метров асфальта и 40 бордюров. Когда госорганы принимают объект, то говорят: "Вы положили 40 бордюров, а не 50, значит, мы примем 40. А вот асфальта примем 100 "квадратов", потому что должно быть 100 по проекту. А то, что положили 120, уже ваши проблемы. Вот везде наши проблемы", – говорят в строительной компании.

Застройщики считают, что скоро даже самые терпеливые компании могут отказаться от работы на гособъектах. Терять десятки миллионов рублей не хочется никому. Девелоперы уверены, что российскому Минстрою нужно пересмотреть ценовую политику и подход к формированию техзадания и проектной документации. Иначе эта система "продолжит "топить" застройщиков, и не только в Алтайском крае". В результате строить школы, детские сады, больницы в регионе будет просто некому.