Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%

Президент России Владимир Путин во время своего выступления на Петербуржском международном экономическом форуме предложил снизить процент по льготной ипотеке с 9 до 7 процентов.

Путин отметил, что экономическая ситуация в России стабилизируется после массивного санкционного давления.

«Я считаю возможным снизить ставку по льготной ипотеке до 7%», — заявил президент.

Он добавил, что срок действия льготной ипотеки останется прежним — до конца 2022 года.