Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%
Действовать программа льготного ипотечного кредитования будет действовать до конца 2022 года
17 июня 2022, 20:02, Илья Звягинцев
Президент России Владимир Путин во время своего выступления на Петербуржском международном экономическом форуме предложил снизить процент по льготной ипотеке с 9 до 7 процентов.
Путин отметил, что экономическая ситуация в России стабилизируется после массивного санкционного давления.
«Я считаю возможным снизить ставку по льготной ипотеке до 7%», — заявил президент.
Он добавил, что срок действия льготной ипотеки останется прежним — до конца 2022 года.
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