Власти Барнаула оценили ситуацию с домом, где провалилась крыша

В аварийном жилом доме на улице Тимуровская, 50, в Барнауле зафиксировали новые обрушения в кровле и системах коммуникаций, утверждает правозащитная организация "Гражданский патруль".

Новости

Прочее Барнаулец призывает власти решить проблему с переселением из аварийного дома

Отмечается, что в феврале 2020 года из-за смещения конструкции сотрудники МЧС отвели от здания линию газопровода. В том же месяце часть жильцов покинули жилье, однако до сих пор в здании проживают десять семей.

Глава отделения организации "Гражданский патруль" в Барнауле Игорь Берг, который накануне посетил этот дом, отмечает, что конструкция очень опасная: повсюду трещины и обрушения. Лестница на второй этаж шатается при легком прикосновении, проваливается пол. Часть коммуникаций сооружения находится в неисправном состоянии, в том числе и проводка. Также на днях сползла часть шифера вместе с досками. Общественники инициировали прокурорскую проверку.

В четверг, 5 марта, дом посетили сотрудники администрации краевой столицы. Выездная проверка ухудшения состояния дома не выявила.

Отмечается, что в рамках региональной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" дом планируют расселить в 2022-2023 годах. В мэрии отметили, что жильцы знают о возможности получения ежемесячных денежных выплат из городского бюджета на аренду другого жилья. Этой схемой воспользовались три семьи. Остальные жильцы также могут обратиться за компенсацией расходов по найму другого жилого помещения в городской комитет ЖКХ.