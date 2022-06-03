Власти предложили возводить школы и дома по технологии «сталинок»
Мера поможет поддержать металлургов, считают в Минстрое
В Минстрое предложили строить дома и школы по технологии «сталинских» высоток — на стальном каркасе. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект документа.
В ведомстве считают, что такая мера поддержит металлургов, которые из-за санкций потеряли европейский рынок. Представители отрасли отмечают, что такой вид строительства дороже, но быстрее.
Тем не менее строить из-за дороговизны такие дома в России не привыкли.
«Сейчас большинство домов в России строится с применением железобетона, а на металлоконструкциях возводится меньше 1% жилья», — отмечает издание.
Некоторые госкомпании уже получили соответствующий проект плана. Сведения об этом агентству подтвердили и в Минстрое, но не уточнили, когда «дорожная карта» будет утверждена.