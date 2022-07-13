Вместо вложений в жилье: в Барнауле начали продавать офисы для частных инвесторов

В Барнауле строят современный торгово-офисный центр, в котором можно купить отдельные офисы. Застройщик — компания «Мой Дом», известная такими проектами, как ЖК «Модный дом» и «Новый квартал». Объект планируют сдать в конце 2022 года.

ТОЦ «Капитал» — новый для Барнаула формат офисного центра, который изначально строится под продажу отдельных коммерческих помещений частным инвесторам. Обычно девелоперы нацелены на сдачу офисов только в аренду. Но модель ТОЦ «Капитал» — вложение в коммерческую недвижимость — предполагает для покупателей более высокий и стабильный доход. Такая практика уже успешно зарекомендовала себя в Москве.

Офис ТОЦ «Капитал» / Фото предоставлено amic.ru строительной компанией «Мой Дом»

Инвесторами предлагают стать тем, кто ранее для сохранения своих денег предпочитал покупать жилье. Офисы в ТОЦ «Капитал» продают по цене от 1,5 млн рублей.

«У частных инвесторов — то есть, обычных покупателей с накоплениями по 2-3 млн рублей — в Барнауле не было иного инструмента вложений, кроме жилья. Коммерческая же недвижимость, которая была на рынке, всегда представляла собой неделимый продукт. Можно было купить все здание за десятки миллионов рублей, а отдельные помещения — нет. Поэтому мы решили привнести на рынок такое, пока еще новое для Барнаула, предложение», — говорит директор компании «Мой Дом» Артем Коренев.

В ТОЦ «Капитал» предлагают офисы от 13 до 50 квадратных метров с полной отделкой и ковролином. На стадии строительства цена начинается от 30 тысяч рублей за квадрат; после сдачи здания она будет составлять уже 120 тысяч рублей. При первоначальном взносе более 50% застройщик предлагает рассрочку. Таким образом, для потенциальных инвесторов снижается порог входа в проект.

Планировки офисов ТОЦ «Капитал» / Фото предоставлено amic.ru строительной компанией «Мой Дом»

— Есть два варианта, каким образом можно извлечь доход из вложений в коммерческую недвижимость. Первый — это купить на стадии строительства и продать после сдачи объекта. В этом случае доходность составит порядка 20-25%. Если смотреть в разрезе 3-5 лет, то прибыль может составить 50-55% от вложений. Второй вариант предполагает более долгосрочную стратегию с прибылью на протяжении всего времени владения помещением: купить и затем сдавать его в аренду", — комментирует региональный директор агентства недвижимости «Жилфонд» в Барнауле Людмила Авдюхина.

При этом, по словам Авдюхиной, в случае сдачи офиса в аренду доходность может составлять более 10-12% годовых. Таким образом, при покупке помещения за 2 млн рублей, можно получать прибыль более 250 тысяч рублей в год. Полностью «отбить» вложения можно менее чем за пять лет. Кроме того, коммерческая недвижимость выгоднее жилья тем, что ее обслуживает управляющая компания. А значит, износ помещения будет ниже, чем у сданной в аренду квартиры, что освобождает от необходимости часто делать ремонт.

ТОЦ «Капитал» / Фото предоставлено amic.ru строительной компанией «Мой Дом»

«Спрос на небольшие, но комфортные офисы всегда стабилен, и в условиях дефицита качественной коммерческой недвижимости предполагает постоянный рост цены», — подытожила Авдюхина.

Строительная компания «Мой Дом»

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