Восемь аварийных домов сносят в Барнауле

В Барнауле сносят аварийные дома по восьми адресам, сообщили в мэрии.

Работы в настоящее время идут по ул. Лермонтова, 36, ул. Смирнова, 3, ул. Карла Маркса, 66, ул. Никитина, 129, ул. Карагандинской, 11, ул. Главной, 6, ул. Северо-Западной, 9, проезду Канатному, 55.

Всего в 2022 году в краевой столице уже снесли 11 аварийных домов. При этом в общей сложности планируют ликвидировать 40 таких строений с условием их полного расселения.

Ранее сообщалось, что власти Барнаула хотят снести известное кафе «Дубай» на Павловском тракте.