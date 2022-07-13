Возле Барнаула продают за доллары коттедж с бассейном под куполом

Фото: www.avito.ru

Продавец готов отдать свой дизайнерский дом за доллары, евро или сменять на жилплощадь в Москве, Новосибирске или Барнауле, написано на Avito. Причина продажи — переезд.

Усадьба дома — 9,5 соток. На ней есть круглый бассейн с купольной прозрачной крышей. В доме находится баня или сауна (так указано в объявлении). Дом построен по архитекторскому проекту и оборудован дизайнером.

Напомним, что на Алтае также продают огромный коттедж начала 2000-х, где могли бы разместиться 20 стандартных трехкомнатных квартир.