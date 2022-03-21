ВТБ расширил льготную ипотеку на покупку частных домов

ВТБ распространил условия ипотеки с господдержкой на покупку готовых жилых домов с земельным участком у застройщиков — индивидуальных предпринимателей. Ранее на льготных условиях можно было приобрести объекты только у юридических лиц.

Максимальная сумма кредита в рамках госпрограммы, действующей с 2020 года, составляет три миллиона рублей. Кредитные средства доступны на срок до 30 лет. Льготные условия действуют весь период договора.

Оформить кредит на покупку готового частного дома с участком в ВТБ также можно в рамках «семейной ипотеки». Программа доступна при приобретении объекта у застройщиков — юридических лиц (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании).

Распространение госпрограммы на сегмент частного строительства позволит клиентам решить свой жилищный вопрос с минимальными расходами на кредит. Сегодня условия по льготной ипотеке значительно выгоднее базовых предложений в линейке банков.

По словам экспертов ВТБ, специальных требований к объектам застройщиков — индивидуальных предпринимателей не предъявляется, их технические характеристики должны соответствовать стандартным параметрам банка.

Для ВТБ поддержка населения и жилищного рынка всегда была и продолжает оставаться одним из главных приоритетов. ВТБ принимает активное участие в реализации программ с госсубсидированием. По ипотеке с господдержкой с апреля 2020 года выдано около 134 тысяч кредитов более чем на 410 миллиардов рублей.