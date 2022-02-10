ВТБ увеличил выдачу ипотеки в регионах Алтая на 40%

В январе этого года заёмщики ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай оформили около 300 жилищных кредитов на 720 млн рублей, что на 41% выше результата за аналогичный период предыдущего года, сообщила пресс-служба банка ВТБ (ПАО).

Наибольший интерес в первый месяц 2022 года заёмщики ВТБ в регионах Алтая проявили к квартирам на вторичном рынке, доля которых в выдачах банка составила 57%. Средний размер ипотечного кредита в январе достиг 2,45 млн рублей.

Среди действующих программ наиболее востребованной остаётся ипотека с господдержкой, по которой ВТБ в январе оформил в Алтайском крае и Республике Алтай льготных кредитов на 145 млн рублей. В рамках “семейной ипотеки” жители региона получили кредитов на 65 млн рублей. Таким образом, на долю госпрограмм приходится около трети общего объёма выдач января.

“В январе мы отмечаем резко выросший спрос на ипотечном рынке. Среди причин — ожидания населения по росту ставок по кредитам и реализация сделок по ранее полученным одобрениям. Аналитики ВТБ прогнозируют, что ситуация на рынке может измениться уже в феврале, если регулятор вновь повысит ключевую ставку. В таком случае двузначные ставки по ипотеке сохранятся. Поэтому если есть необходимость покупки жилья, лучше воспользоваться текущими предложениями от банков до изменения ситуации в сторону более высоких ценовых параметров”, — рассказал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

Ранее ВТБ внедрил услугу предодобренной ипотеки, которая позволяет клиенту банка зафиксировать ставку на три месяца и застраховать её от изменения рыночной конъюнктуры. Предложения формируются банком индивидуально в зависимости от платежеспособности заёмщика, их уже получили более 360 тыс. клиентов.