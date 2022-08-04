ВТБ запустил льготную ипотеку на строительство загородных домов

ВТБ расширил условия ипотеки с господдержкой: теперь ее можно оформить на строительство частных домов и покупку участка для самостоятельного возведения объекта недвижимости.

«Загородная недвижимость — один из немногих сегментов жилья, демонстрирующих стабильный рост спроса даже по сравнению с прошлым годом. При этом, по данным „Дом.рф“, около 70% частных домов россияне строят без привлечения профессиональных подрядчиков. Такой подход, в том числе, не ограничивает в выборе подходящего места для стройки и позволяет реализовать индивидуальный проект. По нашим оценкам, уже до конца этого года объем сделок по программе может достигнуть 4 млрд рублей», — прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» банка ВТБ (ПАО) Николай Дубакин.

Для получения кредита нужно предоставить в банк заявление о стоимости строительства и проект возводимого объекта. Подробная смета, поручительство или иные виды дополнительного обеспечения не потребуются.

Минимальная ставка по кредиту доступна при условии личного страхования заёмщика и оформлении права собственности на дом в течение года с даты заключения кредитного договора. Залогом выступает земельный участок, на котором планируется строительство, а после возведения — дом.

Остальные условия кредитования соответствуют требованиям ипотеки с господдержкой. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Сумма ипотеки может достигать 12 млн рублей при строительстве в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей в Алтайском крае других субъектах РФ.