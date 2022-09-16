Ввод жилья в Алтайском крае в 2022 году вырос на 30%

В Алтайском крае в январе-августе 2022 года ввели 716,4 тыс. кв. метров жилья, сообщает «Единый ресурс застройщиков».

«Введено жилья на 30,3%, или на 166,5 тыс. кв. метров больше, чем за аналогичный период 2021 года», — уточнили в сообщении.

Только в августе 2022 года в крае ввели 109,2 тыс. кв. метров жилья — это на 106,4%, или на 56,3 тыс. кв. метров больше, чем в августе 2021 года.

По показателю ввода жилья за девять месяцев 2022 года Алтайский край занимает 25 место среди 85 регионов России.