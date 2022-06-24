Выдачи ипотеки на новостройки могут вырасти на треть

На фоне рекордно высоких ставок по ипотеке и увеличившихся цен на недвижимость в апреле-мае количество сделок на российском рынке первичной недвижимости сократилось. Однако ставка льготной ипотеки не только стала однозначной, но и с учётом дополнительных дисконтов от банков вернулась к уровню 2020 года. Это, по оценке аналитиков банка, должно восстановить спрос на рынок.

Кроме того, наблюдается динамика изменения цен на квартиры в целом по стране. По данным ВТБ, за последние полтора месяца они уменьшились в среднем на 2%, даже без учёта дополнительных дисконтов от застройщиков. Стоимость квадратного метра в новостройках упала в большинстве крупных российских городов. Сезонный рост стоимости квадратного метра отмечается только в южных регионах — в частности, в Сочи (+3%) и Ростове-на-Дону (+4%).

«Несмотря на сокращение количества сделок в последние месяцы, потенциальный спрос на покупку недвижимости у россиян остаётся достаточно высоким. На его реализацию можно рассчитывать с улучшением условий кредитования — как по государственным программам, так и собственным банковским предложениям. В этой связи снижение ставки по государственной программе до 7% — своевременное решение. В результате спрос на сделки на первичном рынке уже в ближайшее время может вырасти вдвое, а в целом во втором полугодии, с учётом нормализации экономической ситуации, — превысить результаты января-июня на треть», — заявил заместитель президента − председателя правления банка ВТБ (ПАО) Анатолий Печатников.

Заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников

Спикер банка добавил, что улучшение условий по кредитам на новостройки «перезапустит» и рынок вторичного жилья, который стагнировал в последние месяцы из-за сверхвысоких ставок. Сейчас ценовые параметры ипотеки вернулись на уровень начала года, поэтому стоит ожидать роста числа сделок, многие из которых проходят в рамках цепочек купли-продажи жилья.

Смягчение политики регулятора удешевляет и проектное финансирование. Это положительно влияет на себестоимость строительства и эффективность работы девелоперов. В сложившихся условиях застройщики должны быть больше заинтересованы в реализации квартир, а не в максимизации прибыли, заключил Анатолий Печатников.