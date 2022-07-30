Высотку, против строительства которой активно выступают местные жители, всё же построят за «Политехом»
После пяти градсоветов и полугодового ожидания в мэрии застройщик получил разрешение на строительство
Очередную многоэтажку построят в переулке Трудовом, за АлтГТУ. Инвестор год добивался одобрения своего проекта. После пяти градсоветов и длительного рассмотрения документов в мэрии застройщику разрешили приступить к его реализации. О том, каким будет дом и что об этом думает общественность, читайте на amic.ru.
Что известно о проекте?
Автором проекта выступает компания «Барнаулгражданпроект». Строительством многоэтажки займётся «СтройМонолит». На днях застройщик получил разрешение в комитете по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. Оно будет действовать до конца мая 2023 года.
Десятиэтажный панельный дом на 70 квартир построят по адресу пер. Трудовой, 28а (между ул. Песчаной и Кирова). По проекту дом рассчитан на 110 жителей. Во дворе планируют построить парковку для автомобилей, оборудовать детские и спортивные площадки, зоны отдыха. Здание будет выполнено из панелей по примеру соседнего дома на Песчаной, 19.
Дом на Трудовой находится в жилом квартале. Согласно плану застройки микрорайона, общая площадь квартала — 5 га. На территории запланировано строительство жилых домов разной этажности (от 5 до 12), магазина, школы, детсада на 50 человек, торговых помещений, наземных парковок.
На последнем градсовете специалист «Барнаулгражданпроекта» рассказал, что проектом планировки микрорайона предусмотрены школа и садик на соседнем участке. Детские и спортивные площадки планируется разместить в пределах двора. Вице-мэр Андрей Фёдоров поинтересовался, как рассчитывалось количество парковочных мест и почему отсутствует подземная парковка.
«Расчёт по количеству парковок производился с учётом 400 машино-мест на 1000 жителей. Заказчик считает нецелесообразным с экономической точки зрения размещать подземную парковку на участке», — объяснил специалист «Барнаулгражданпроекта» чиновнику.
Барнаульскому застройщику спустя год одобрили строительство многоэтажки за "Политехом"
Что думают соседи?
Жители соседней многоэтажки на улице Песчаной категорически против строительства новой высотки. Письменное обращение в мэрию горожане подали в марте 2021 года. Согласно жалобе, на месте новой многоэтажки застройщик обещал построить просторную детскую площадку. Но теперь перспективный участок забирают под застройку. Также горожане уверены, что новый дом усугубит проблемы с парковочными местами.
Застройщик рассказал, что жители обращались в прокуратуру и другие инстанции. Но компания прошла все проверки и обращение было признано необоснованным. Евгений Носенко посоветовал застройщику провести собрание с собственниками квартир в соседнем доме и попытаться уладить конфликт.
«Выйдите к жителям, пообщайтесь, как-то сгладьте ситуацию, чтобы инициатива была от вас. Ведь вы обещали им спортивную площадку. Тут может быть точка напряжённости», — отметил депутат.
Чем всё закончилось?
Проект прошёл градсовет только с пятого раза. На протяжении года эксперты отправляли его на доработку. Специалистов не устраивала площадь квартир в доме, количество парковок во дворе, планировка квартала в целом.
«На протяжении нескольких градсоветов были устранены замечания. На последнем заседании остались вопросы по проекту планировки квартала в рамках обеспечения детскими дошкольными учреждениями и школами», — отметил представитель компании «Барнаулгражданпроект».
На финальном заседании, которое состоялось 24 февраля 2022 года, комиссия наконец-то приняла проект. Оставшиеся недочёты застройщик устранит в процессе работы. Ожидается, что компания приступит к строительству в ближайшее время.