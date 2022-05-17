Выставленный на продажу барнаульский ТЦ с бомбоубежищем подорожал в полтора раза

Здание торгового центра «Россия» на проспекте Ленина, 71 в Барнауле снова выставили на продажу. В этот раз собственник решил пересмотреть цену своей недвижимости и поднял стоимость объекта по сравнению с январским предложением почти в полтора раза — с 99 до 150 млн рублей.

В объявлении отмечается, что в советское время в здании площадью 2 260,3 квадратных метра находился кинотеатр «Россия», а напротив расположено ГУ МВД России по Алтайскому краю. Строение расположено на земельном участке площадью 2 935 квадратных метров.

Сам торговый центр обладает высокой транспортной доступностью, а перед ним находится остановка общественного транспорта. Собственник подчёркивает, что все площади ТЦ сданы, а якорным арендатором является торговая сеть «Магнит». Кроме того, владелец отметил, что под «Россией» находится бомбоубежище.

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Общество Барнаульский ТЦ "Россия" снова выставили на продажу

Напомним, о намерении продать ТЦ «Россия» его владелец заявлял ещё в начале 2021-го, а объявления о продаже появлялись в течение всего года. Площадь перед зданием является популярной у жителей города, в том числе и из-за функционирующего фонтана, однако не носит названия. По какой причине объект продаётся — не уточняется.

Само здание занесено в реестр памятников архитектуры регионального значения. В 90-х большинство площадей были переданы в аренду, а от кинотеатра остался небольшой зал на 48 мест. Но в начале 2000-х и его отдали под коммерцию.