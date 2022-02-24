Застройщик продаёт нежилые помещения на пересечении Павловского тракта и улицы Сергея Ускова

Застройщик выставил на продажу два нежилых помещения общей площадью 700 квадратных метров. Площадки находятся по адресу Павловский тракт, 297, в отдельном, пристроенном к жилому дому двухэтажном здании. Одно из помещений — 240 квадратных метров, другое — 460 “квадратов”.

И дом, и здание, в котором находятся продаваемые площади, уже сданы в эксплуатацию. Так, на первом этаже нежилого здания расположены Сбербанк, “Новэкс” и “Мария-Ра”. На втором этаже в правом крыле работает Fix Price, а объекты застройщика находятся слева. Также в здании расположены офисные помещения, стоматологическая клиника, бар-ресторан и “Гриль 1”.

Помещения продаются от застройщика, с НДС. Объекты без отделки, но в помещениях сделана вентиляция и заведена электрика: на площади 240 “квадратов” — с мощностью 20 кВт, а где 460 “квадратов” — мощность 30 кВт. У каждого из них отдельный вход.

Цена за помещение 240 квадратных метров — 12 миллионов рублей, за 460 квадратных метров — 18 миллионов рублей. За более подробной информацией обращайтесь к застройщику по телефону (3852) 252-337.