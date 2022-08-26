Заброшенный долгострой в посёлке Спутник перестоят в торговый центр

Проект ТЦ на ул. Соловьиной, 14 / Фото: «Мастерская Золотова»

В барнаульском посёлке Спутник планируют построить торговый центр. Он появится на участке, где сейчас находится заброшенное здание. Проект презентовали на градсовете 25 августа.

Попытка № 2

Площадка, где запланирована стройка, располагается в посёлке Спутник, на ул. Соловьиной, 14. На участке находится двухэтажный недострой. Собственник территории намеревался его снести и возвести новое здание. Проект объекта был представлен на градсовете в 2020 году.

Тогда архитекторы предложили возвести ТЦ в современном стиле. Фасады здания должны были выполнить из цветного кирпича и панелей под дерево. Также предполагался большой объём остекления.

Проект ТЦ на ул. Соловьиной, 14, разработанный в 2020 году / Фото: «Мастерская Золотова»

Однако при разработке проекта и его финансовом анализе инвестор решил не сносить существующее здание, а провести реконструкцию.

«ТЦ состоит из двух корпусов. Основное здание расположено по ул. Соловьиной, а по ул. Калиновой находится одноэтажная пристройка. Вход в здание предусмотрен на углу. Решение более спокойное, чем раньше, выполнено в светлых тонах», — отметил автор проекта, архитектор и руководитель мастерской Владимир Золотов.

Здание с «колокольней»

Проект, разработанный в 2022 году, был раскритикован за чрезмерную помпезность. Так, главный вход в здание усилен башней. В одном из вариантов архитекторы предложили украсить её пирамидой. Это решение, по словам Владимира Золотова, «станет акцентом, сочетающимся с окружающей застройкой». Члены комиссии рекомендовали отказаться от «пирамиды-колокольни», но автор проекта отметил, что угол здания всё-таки нужно подчеркнуть.

Смутило членов градсовета и то, что у одного корпуса ТЦ предусмотрена скатная кровля, а у второго — плоская.

«Не было ли желания у одноэтажной пристройки сделать скатную кровлю?» — спросил исполнительный директор СРО «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири» Сергей Шадрин.

Владимир Золотов ответил, что в будущем у «низкого» корпуса, вероятно, надстроят второй этаж. В этом случае и будет сделана скатная кровля, а весь ансамбль получит законченный вид. Поэтому плоская кровля — вынужденная мера.

Также архитекторы предложили отказаться от «портала» на крыше ТЦ. Однако и это невозможно, объяснил автор. Дело в том, что он уже предусмотрен в существующем недострое, а так как сносить его не будут, то все архитектурные особенности здания решено сохранить.

Несмотря на критику, проект всё-таки не отправили на доработку, а утвердили.