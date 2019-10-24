Загородный комплекс с зоной для регистрации свадеб продают в Барнауле за 70 миллионов

В Барнауле выставлен на продажу загородный развлекательный комплекс с банкетным залом и гостиницей, который расположен на улице Кутузова, 266. Об этом пишет "Алтайский портал недвижимости".

За двухэтажное здание просят 70 млн рублей. Речь идет о некогда популярном клубе "Форсаж". В объявлении отмечается, что в 2016 году здесь была проведена полная инсталляция.

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"Загородный комплекс приносит стабильную прибыль, а также имеются точки роста прибыли в два раза. Рассмотрим обмен на ваши активы – готовы к деловым переговорам. Возможен краудфандинг", – сообщает риелтор, который занимается поиском покупателей.

В комплексе есть клуб, который укомплектован музыкальным, звукоусилительным и световым оборудованием, что позволит провести любой концерт. Площадь 1,5 тыс. квадратных метров. Малый банкетный зал рассчитан на 50 человек, большой – на 150. На втором этаже расположена мини-гостиница с восемью номерами комфорт-класса, одним полулюксом и одним люксом. Также имеется сауна, бассейн и бильярдная.

Разработан современный проект: террасы, открытые балконы, а на прилегающей территории – место для выездной регистрации свадеб, декоративный пруд, смотровая башня, беседки, уличные рестораны, пирсы, парковка, зоны для прогулок и фотосессий.