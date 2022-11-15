«Замороженный» коворкинг-центр, который начал возводить скандальный застройщик, продают на торгах в Барнауле

Недостроенное здание, которое должно было стать самым крупным коворкинг-центром в Барнауле, продают на торгах. Компания, владеющая замороженным объектом, признана банкротом в мае 2022 года. Теперь конкурсный управляющий распродаёт имущество фирмы. Недострой предлагают приобрести за 15,4 млн рублей.

Масштабная идея

«Замороженный» коворкинг-центр находится на ул. 280-летия Барнаула, 20. Эскизы здания презентовали на градостроительном совете весной 2021 года. Заказала проект компания «Промплощадка», которая арендовала земельный участок у муниципального застройщика «Барнаулкапстрой».

Здание запроектировали четырёхэтажным. На первом этаже объекта архитекторы предусмотрели торговый зал, складские помещения с загрузкой товара, санузлы, хозяйственные зоны, комнату для охраны, лифтовые и лестничные холлы. Остальные этажи проектировщики отдали под офисы с кабинетной планировкой. Рядом с коворкинг-центром планировали разместить парковку на 34 машино-места.

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Во время защиты проекта заказчик заявил, что изначально намерен построить небольшое здание, сдать его в эксплуатацию, а земельный участок перевести в собственность. Только после этого инвестор готов приступить к возведению остальных трёх этажей.

Строить коворкинг начали в конце 2021 года. Возводила его компания «Стройпанорама». Однако вскоре работы замерли на уровне фундамента: в мае 2022 года заказчика признали банкротом, а всё его имущество готовят к продаже на торгах.

Из документации к аукциону следует, что коворкинг-центр построили лишь на 18%. Площадь здания — 580 квадратных метров. Так как компания не построила объект и не ввела его в эксплуатацию, то земельный участок площадью 27,2 сотки по-прежнему находится в аренде, а не принадлежит фирме. Право аренды также включено в лот. Земля предназначена «для размещения иных объектов общественно-делового значения, обеспечивающих жизнь граждан».

Аукцион по продаже недостроенного коворкинг-центра пройдёт 19 декабря 2022 года.

Банкрот и «полубанкрот»

Известно, что руководитель компаний «Стройпанорама» и «Промплощадка» — бизнесмен Олег Зенов. Предприниматель фигурировал в громком коррупционном деле экс-замглавы города по вопросам строительства и земельным отношениям Сергея Дёмина.

Из материалов судебных разбирательств следует, что Дёмин и экс-директор «Барнаулкапстроя» Александр Канаков хотели получить от Зенова 15 млн рублей за покровительство при возведении ЖК «Парковый». Бизнесмен успел передать 3,6 млн рублей, затем чиновника и менеджера муниципального застройщика задержали. Дёмина приговорили к девяти годам строгого режима, штрафу на 15 млн рублей и конфискации имущества на сумму около 3,8 млн рублей, а Канакова — к четырём годам и штрафу 15 млн рублей.

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Компания «Стройпанорама» также «засветилась» в скандале. «Барнаулкапстрой» обвинил фирму в срыве строительства и сдачи ЖК «Парковый». В результате возведение комплекса сильно затянулось, а дольщики ЖК даже выходили на митинг.

«Барнаулкапстрой» через суд пытался обанкротить «Стройпанораму», однако дело не получило движения: компания почему-то отозвала иск. В конце октября «Барнаулкапстрой» и «Производственно-строительное объединение «Алтай» вновь обратились в Арбитражный суд с иском признать «Стройпанораму» банкротом. Очередное заседание по этому делу назначено на конец ноября.