Застройщик vs риелтор: у кого выгоднее брать квартиру в новостройке

В 2017 году банки выдали жителям Алтайского края 20,7 млрд рублей в рамках ипотечного кредитования. Эта сумма пошла на покупку 25 тысяч квартир. В этом году, учитывая снижение ставок, данная цифра может еще увеличиться, полагают эксперты. При этом строительные компании региона ежегодно осваивают большой объем жилья.

Между тем многие барнаульцы все чаще сталкиваются с дилеммой: у кого покупать квартиру в новостройке — напрямую у застройщика или через риелторскую компанию? Покупателя в большей степени интересуют три вещи: цена, уровень сервиса и финансовая безопасность. Попробуем разобраться, действительно ли выгоднее покупать квартиру напрямую у девелопера или это миф и на самом ли деле риелтор – лишний элемент в цепочке между застройщиком и клиентом.

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Разумеется, многие строительные компании, особенно крупные, имеют собственные отделы продаж, прекрасно работающие с клиентами. То есть, имея крупные объемы на реализации, компания более гибко подходит к ценообразованию. И дело тут даже не в прямой скидке, хотя такие варианты и встречаются. Застройщик всегда может регулировать темпы и объемы продаж, выставляя, например, новые блоки квартир по более привлекательной стоимости.

Для покупателя главная опасность работы с агентством как раз в том, что оно продает объекты разных компаний. То есть продвижение какого-то проекта может зависеть и от личной заинтересованности риелтора.

Первое и главное преимущество, почему стоит обращаться именно к застройщику с вопросом о покупке квартиры в новостройке, — это получение информации о проекте из "первых рук". Менеджеры по продажам девелопера лучше знают продукт своей компании, постоянно находятся на объекте, а значит, могут в любое удобное для потенциального покупателя время организовать показ объекта и предоставить всю необходимую информацию. Они являются лицом компании, поэтому, как правило, качество обслуживания находится на высоком уровне. У крупных девелоперов существуют собственные службы качества обслуживания, которые контролируют уровень работы менеджеров по продажам. Покупатель получает достоверную информацию по этапам и срокам строительства, условиям покупки. У клиента всегда есть возможность лично познакомиться с компанией и всеми ее проектами, составить свое мнение в целом о репутации застройщика.

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Еще одно преимущество покупки квартиры или дома напрямую у застройщика заключается в том, что покупатель может получить более гибкие и привлекательные условия, начиная от скидки и заканчивая графиком платежей.

Стоит добавить и аргумент, что называется, от обратного. Многим из нас приходилось общаться с риелторами, и стоит признать честно, не у всех после этого оставались приятные впечатления. Это та категория людей, которая зачастую высказывает снобизм по отношению к клиенту, часто срывает сроки сделок и т. д. К тому же многие из них не слишком хорошо владеют по-настоящему нужной информацией об объекте, а также профессионально разбираются в вопросах строительства. Зачастую необходимые сведения из риелтора приходится буквально вытягивать. Нередки в этой среде и случаи откровенного мошенничества.

Портал Amic.ru связался с пресс-службой нескольких барнаульских застройщиков с целью выяснить, почему стоит брать квартиру "из первых рук". Например, как рассказали в СК "Сибирия", качество строительства, полное соблюдение законодательства плюс географическое расположение объектов - главные преимущества девелопера. "Именно поэтому мы не закладываем в стоимость квартир услуги посредников, а достоверную информацию всегда можно получить в офисе продаж, - сообщили в пресс-службе. - "Покупать лояльность" агентств мы не собираемся. Считаем такие схемы сомнительными и принципиально в них не участвуем".

Между тем в отделе продаж компании "Жилищная инициатива" не были столь категоричны. Долгое время застройщик реализовывал свои объекты самостоятельно, однако в 2018 году решил попробовать посотрудничать с агентствами. Впрочем, если опыт окажется неудачным, его будут готовы свернуть.