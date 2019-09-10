Застройщики подняли цены: реально ли в Барнауле купить квартиру по прежней стоимости

По итогам прошедшего лета можно сделать уверенный вывод о том, что на рынке недвижимости Барнаула произошли кардинальные изменения, прежде всего связанные с отказом от долевого строительства и пришедшим ему на смену проектным финансированием. Согласно новому закону застройщики теперь должны возводить объекты либо за свой счет, либо на кредитные средства банков, что привело к ощутимому скачку цен на первичную недвижимость – по разным данным от 15 до 30%.

"В кирпичных объектах разница более ощутима, нежели в панельных и каркасных, – отмечает на Алтайском портале недвижимости председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин. – Пока стоимость увеличивается, и народ ждет еще большего повышения".

К слову, по данным все того же портала, очередная корректировка стоимости жилых объектов в краевой столице произошла совсем недавно – в августе: средняя цена новостроек по городу увеличилась почти на 1 000 рублей за квадратный метр, достигнув 48 900 руб. за кв.м.

По словам экспертов, рост цен на квартиры, которые поступят в продажу в рамках измененного законодательства, продолжится: их стоимость зачастую будут диктовать банки в зависимости от объема кредитования девелопера.

Реально ли в таких условиях найти в Барнауле жилье по ценам 2018 года? Новые квартиры в центре Барнаула по старым ценам предлагает недавно построенный жилой комплекс PLAZA, расположенный по ул. Никитина, 107.

НОВЫЕ КВАРТИРЫ ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ И РЕМОНТ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В ПОДАРОК

Строительство объекта закончилось еще до введения нового закона, поэтому застройщику удалось сохранить цены на прежнем уровне, весьма демократичном для исторического центра города. На сегодняшний день средняя цена квартир в ЖК PLAZA равна 55 тыс. рублей за кв. метр при средней стоимости жилья в строящихся в центре города объектах порядка 60 тыс. рублей за "квадрат". К примеру, квартиру площадью 42 кв.м можно приобрести здесь всего за 2 300 020 рублей.

Однако выгода приобретения квартиры в ЖК PLAZA не только в цене. В шаговой доступности от комплекса – Демидовская площадь, Барнаульский сереброплавильный завод, парк "Центральный", барнаульский Арбат и городская набережная, где планируется проведение основных массовых мероприятий, а также другие знаковые для города места. Броский, стильный и привлекающий внимание, этот жилой комплекс выделяется на рынке недвижимости не только смелым дизайном в духе мегаполиса, но и широким выбором квартир: здесь есть уютные студии, классические "однушки" и двухкомнатные квартиры, просторные трех- и четырехкомнатные варианты. Из окон многих квартир открывается потрясающий вид на мост и Нагорный парк. Имеется возможность приобретения жилья через ипотеку на выгодных условиях, а также с привлечением материнского капитала.

Как и положено современному жилому комплексу, PLAZA отличается развитой инфраструктурой с объектами общественного назначения, где все необходимое – от магазинов и бытовых услуг до фитнес-центра – всегда под рукой. А благоустроенная дворовая территория и теплая двухуровневая парковка с двумя раздельными въездами, рассчитанная на 96 парковочных мест, делают проживание здесь особенно комфортным.

Не упустите возможность приобрести квартиру в самом центре города по старым, дореформенным ценам и воспользоваться еще одним выгодным бонусом: только до конца сентября 2019 года действует акция "Ремонт от застройщика в подарок", согласно условиям которой каждый, кто приобретает квартиру в ЖК PLAZA в этот период, получает ее бесплатный ремонт "под ключ" от застройщика. Это отличная возможность купить новую квартиру с отличным расположением, сэкономив несколько сотен тысяч на ее отделке! Подробности по телефону: 8 (3852) 252-337.

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