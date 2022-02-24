Здание бывшего ресторана Granmulino в Барнауле сдают в аренду

Помещение бывшего ресторана Granmulino в Барнауле сдают в аренду на Avito. 253 кв. м. на проспекте Социалистическом, 71, можно снять за 253 тыс. рублей в месяц.

Арендодатель обещает “отличный транспортный и пешеходный трафик”. Здание в историческом центре города располагается на двух этажах: 161 кв. м — на первом и 91,5 кв. м — на втором.

Назначение помещения определено как свободное. Арендодатель пишет, что здание подойдёт под ресторан, кофейню, обучающую школу или офис продаж.