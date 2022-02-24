Здание бывшего ресторана Granmulino в Барнауле сдают в аренду
253 квадратных метра обойдутся в 253 тысячи рублей в месяц
24 февраля 2022, 11:38
Помещение бывшего ресторана Granmulino в Барнауле сдают в аренду на Avito. 253 кв. м. на проспекте Социалистическом, 71, можно снять за 253 тыс. рублей в месяц.
Арендодатель обещает “отличный транспортный и пешеходный трафик”. Здание в историческом центре города располагается на двух этажах: 161 кв. м — на первом и 91,5 кв. м — на втором.
Назначение помещения определено как свободное. Арендодатель пишет, что здание подойдёт под ресторан, кофейню, обучающую школу или офис продаж.
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