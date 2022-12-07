Земля на Алтае за год подорожала в два раза, регион в топе по росту цен на землю в России

По итогам ноября 2022 года средняя стоимость участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России составила 2,2 млн рублей — на 9,2% выше, чем в аналогичный период прошлого года, пишет РБК со ссылкой на данные ЦИАН.

«В регионах — лидерах по росту цен земля за год подорожала на 30% и более. Наибольший рост стоимости зафиксирован в Новосибирской области (в три раза), на Алтае (в два раза), в Адыгее (+43,9%). В число лидеров также вошли Иркутская область (+39,4%) и Забайкальский край (+38,2%)», — говорится в исследовании.

Так, в Республике Алтай средняя стоимость земельного участка в ноябре 2021 года составляла 1,7 млн рублей, а в ноябре 2022-го — почти 3,4 млн рублей.

«Учитывая, что потенциальный спрос (число просмотров объявлений) в текущем году в целом по стране примерно на 10% ниже, чем в прошлом, стимулов для увеличения стоимости нет», — отметила эксперт «Циан.Аналитика» Елена Лапшина.

Кстати, в пригороде Барнаула продают на торгах огромный участок под строительство многоэтажек или ТЦ.