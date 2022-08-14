Алтайский застройщик восстанавливает разрушенные дома в Донбассе

Среди застройщиков, которые занимаются восстановлением разрушенных домов в Луганской Народной Республике, есть и алтайская компания. Это ГК «Союз». Подробности о том, что именно делает предприятие в республике, рассказал руководитель организации Владимир Отмашкин на праздновании Дня строителя 12 августа.

Он сообщил, что компания приняла на работу местных жителей, среди которых есть хорошие сантехники и электрики. Погода сейчас в республике стоит жаркая. Температура воздуха днём превышает 42 градуса. Поэтому люди днём на работу не выходят. Восстановлением домов приходится заниматься только утром и вечером. Также Владимир Отмашкин сообщил, что в ЛНР работает «хороший коллектив», который удалось «обеспечить всем необходимым».

«Есть определённые недоработки с точки зрения взаимоотношений, задач, но не сомневаюсь, что мы немножко поругаемся-поругаемся и договоримся обо всём. Мы туда зашли и сразу же выстроились к нам люди на работу, мы их с удовольствием взяли, там есть сантехники, электрики. Конечно, людям надо жить и работать. Мы всё делаем. Сейчас там жара 42 градуса, люди работают утром и вечером, днём не работают», — рассказал Владимир Отмашкин.

Ранее «Банкфакс» сообщал, что в Славяносербском районе ЛНР работает бригада АО «Алтайкрайэнерго», которая восстанавливает электричество в регионе. Компания 5 августа доставила оборудование. 6 августа специалисты приступили к работам в селе Веселая Гора, а 8 августа — в селе Раевка.

Напомним, в июне 2022 года Алтайский край взял шефство над Славяносербским районом ЛНР и объявил, что поможет восстановить коммунальную, инженерную и транспортную инфраструктуру. Регионы подписали соглашение о сотрудничестве.

Новости

Общество Алтайское правительство отправило детей из ЛНР на отдых в Анапу

Новости

Общество Алтайский край поможет восстановить разрушенный в ходе боевых действий район в ЛНР