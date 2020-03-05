Ждут, надеются, верят. Какие дома-долгострои не могут дождаться дольщики в Барнауле

Скандал с ЖК "Олимпийский" на Павловском тракте, 291, привлек особое внимание к проблеме домов-долгостроев в Барнауле. Застройщик – "Барнаулкапстрой" – срок сдачи дома отодвинул почти на четыре года. Все это время покупатели вынуждены жить в съемных квартирах, одновременно выплачивая ипотеку. В марте 2020 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко взял ситуацию под личный контроль, а мэрия (которой принадлежат акции компании) пообещала, что дом сдадут до лета 2020 года. Amic.ru вспомнил, какие еще есть в Барнауле недострои, где дольщики ждут свои квартиры по три-четыре года. Сразу отметим: юридически проблем у таких объектов нет, но застройщики регулярно переносят сроки сдачи. И каждый раз уговаривают дольщиков потерпеть "еще немного".

Дом на проспекте Ленина, 195а

Застройщик – ООО "Монтажная компания ПР-Холдинг"

Должны были построить к 30 сентября 2017 года

Строительство дома затянулось почти на три года. 12-16-ти этажный кирпичный жилой комплекс с подземной автопарковкой, катком и детской площадкой на крыше должны были завершить осенью 2017 года. Но летом 2018-го девелопер перенес сдачу на январь 2019, потом отодвинул его на декабрь. А сейчас застройщик утвердил новый срок – 26 июня 2020 года.

Руководитель компании Евгений Клейнатовский объясняет, что темпы строительства затянулись из-за экономического кризиса 2014-2016 годов и работы велись исключительно на деньги дольщиков.

"Когда компания работает без кредитов, то трудно противостоять провалам на рынке. Если бы мы знали о таком кризисе, то, возможно, и не начинали бы этот дом. Надо понимать, что иных видов деятельности у нас нет, и каждая копейка была вложена в ЖК", – ранее сказал он СМИ.

Дом на улице Партизанской, 76

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Застройщик – ООО "Монтажная компания ПР-Холдинг"

Должны были построить к январю 2017 года

16-этажная элитная "свечка" в самом центре города – еще один долгострой компании "Пр-Холдинг". В доме 103 квартиры площадью от 53 до 120 квадратных метров, а стоимость "квадрата" достигала 72 тысяч рублей, из-за чего объект считали самым дорогим в городе.

К работам на площадке застройщик приступил в 2015 году и должен был передать ключи дольщикам в январе 2017 года. Но перенес срок сдачи на декабрь 2018, а позднее – на сентябрь 2019 года. Теперь же в документации на сайте "Дом.рф" указана новая дата – II квартал 2020 года.

Дом на улице 80-й Гвардейской Дивизии, 52

Застройщик – ООО "ИСТК Дельта"

Должны были построить к августу 2018 года

Трехэтажный дом с небольшими двухуровневыми квартирами (от 20 до 40 "квадратов") компания "Дельта" начала строить в июне 2017. Объект обещали сдать уже через год. Но через несколько месяцев стройка замерла на уровне первого этажа. 45 взволнованных дольщиков обратились в СМИ и контролирующие органы, тогда же компанией заинтересовалась прокуратура.

Проверка показала, что застройщик потратил 14 млн рублей, которые получил от дольщиков, на завершение другого проекта и услуги риелторов. Однако девелопер обещал, что до мая 2019 года найдет деньги и сдаст дом.

15 ноября компания продлила разрешение на строительство трехэтажки и теперь должна сдать ее во втором квартале 2020 года. Сейчас объект готов на 65%.

Дом на улице Промышленной, 4

Застройщик – ООО СК "Сибирия"

Должны были построить в I квартале 2019 года

Гигантский дом на 417 квартир в районе старого речного порта начали строить в 2016 году. Завершить проект "Сибирия" рассчитывала в первом квартале 2019 года, но позднее срок сдачи перенесла на третий квартал.

"С июля 2019 года застройщик каждый месяц переносит сроки сдачи по непонятным всем причинам. Были обещания сдать до отопительного сезона, застройщик не укладывается в обещанные сроки. В доме нет внутренней отделки, в некоторых квартирах четвертой секции стоит кусок пенопласта вместо окон, также нет балконных рам и остекления, не говоря уже о благоустройстве придомовой территории", – рассказывал amic.ru дольщик Андрей Лебедев.

15 января 2020 года "Сибирия" отодвинула ввод дома в эксплуатацию на сентябрь 2020 года.

Дом в проезде Северном Власихинском, 112

Застройщик – ООО "Инвестиции в будущее"

Должны были построить в 2017 году

10-этажный жилой комплекс на 360 квартир малоизвестная компания "Инвестиции в будущее" начала возводить на окраине Барнаула в 2015 году. Ключи дольщикам планировали передать в 2017. Затем срок перенесли на март 2018 года. Но и к этому времени объект не сдали.

"Возможности строить дом у "Инвестиций в будущее" нет. Объект должны были закончить к 31 марта 2018 года, затем перенесли на 31 марта 2019, но отставание от графика – 9 месяцев. Это свидетельствует о том, что строительство в указанную дату не будет завершено", – в октябре 2018 года заявила заместитель руководителя государственной инспекции Алтайского края Ольга Дерявская.

Забрать долгострой и завершить его своими силами согласилась компания "Союз", у которой рядом есть свои проекты. Однако "Инвестиции в будущее" отказались продавать объект другому застройщику, сумели продлить разрешение на строительство и теперь обещают сдать дом до 27 марта 2020 года.

"Они достраивают своими силами, мы действительно хотели забрать дом, но они не захотели продавать. Вроде бы работают там потихоньку", – пояснил amic.ru заместитель генерального директора ИСК "Союз" Александр Мишустин.

Цифра

Сейчас в Барнауле строят 86 многоквартирных домов, из них 23 возводят с отставанием от первоначального графика.