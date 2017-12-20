"Жилищная инициатива" открыла новый офис в квартале "Дружный"

Открытие нового офиса "Жилищной инициативы" в новом микрорайоне города состоялось 15 декабря. Менеджеры компании уже встречают здесь своих клиентов и предоставляют консультации по всем объектам застройщика.

Как рассказали в компании, в 2018 году застройщик празднует свой 20-летний юбилей и в связи с этим готовит к реализации ряд новых проектов. Пилотным из них и стало открытие нового офиса продаж в микрорайоне "Дружный". В планах – дальнейшее освоение квартала 2033, в котором, кроме жилых домов, традиционно будут возведены объекты социального назначения, в том числе школа и два детских сада. Микрорайон будет, как и предыдущие проекты строительной компании, с хорошей развитой инфраструктурой. Не секрет и то, что особое внимание "Жилищная инициатива" уделяет маленьким новоселам. В этом направлении ведется непрерывная планомерная работа – так, одна школа с отдельным зданием с бассейном и стадионом с травмобезопасным бесшовным тартановым покрытием была открыта в микрорайоне в сентябре этого года, а также детский сад и детские спортивные клубы "Дружина", "Семеновец" и "Александр Невский". Кроме того, традиционно в каждом дворе вновь возведенного дома появляются современные и безопасные игровые площадки. А для комфортной и удобной жизни взрослых в квартале располагаются магазины, аптеки, салоны красоты, спортивные залы и многое другое. На сегодняшний день строительная компания полностью завершила возведение и обустройство микрорайона "Дружный".

Стоит отметить, что "Жилищная инициатива" не только умеет хорошо строить целые кварталы, но и регулярно выступает организатором различных праздничных мероприятий. Например, в конце ноября в "Дружном" отметили День матери. В одном из дворов аниматоры провели увлекательную программу с разнообразными конкурсами. Как результат – сплочение соседей квартала, хорошее настроение его жителей и отличное времяпрепровождение для семей, особенно в которых подрастают дети.

На сегодняшний день "Жилищная инициатива" активно застраивает в Барнауле два современных микрорайона в разных районах города. В центре возводятся "Димитровские горки" - 17-этажный кирпичный дом с террасой на крыше и зоной барбекю во дворе. В Индустриальном районе – "Лазурный-2", рядом с реликтовым бором.

Как обещают в "Жилищной инициативе", перешагнув двадцатилетний рубеж на строительном рынке Барнаула, застройщик неизменно будет уделять внимание как качеству строительства, так и прилегающей инфраструктуре, благоустройству дворов.

Строим город, в котором хочется жить!

"Жилищная инициатива":

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Режим работы офиса: понедельник-пятница с 8.30 до 18.00 (обед с 13 до 14 час), суббота – с 8.30 до 13 час.

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