Житель Кудымкара намерен попросить у Трампа новое жилье

Житель Кудымкара Василий Отинов, пытаясь добиться от властей нового жилья, устроил митинг, сообщает URA.RU.

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Администрация города акцию согласовала, однако на той же площадке было согласовано еще одно массовое мероприятие, из-за которого митинг оказался сорван. Мужчина намерен жаловаться на мэрию в прокуратуру, а также хочет написать письмо американскому президенту Дональду Трампу.

Отинов в данный момент проживает в аварийном доме, который вот-вот должны снести. Взамен этого жилья ему предлагали комнату в трехкомнатной квартире, однако он отказался, мотивируя это тем, что ему нужно пусть маленькое, но отдельное жилье.

Жилье Отинова оценили в 252 тысячи рублей. "На такие деньги жилье в нашем городе не купишь", - пояснил мужчина, который сейчас судится с мэрией.

22 декабря на площади рядом с КДЦ в Кудымкаре должен был пройти митинг. Администрация согласовала мероприятие, но оно так и не состоялось: на той же площадке прошла акция в память о воинах-интернационалистах.

"Они включили музыку, а когда мы попросили ее выключить или хотя бы убавить, наоборот - еще громче включили. Хоть заорись - даже себя не слышно. Пришлось извиниться перед жителями города и прекратить митинг из-за срыва и невозможности проведения в таких условиях", - рассказал Отинов.

По его словам, на его акцию пришло человек 20, но могло бы быть больше: "Люди не понимали, куда им идти. Тех, кто заходил в КДЦ, сотрудники администрации отправляли на пикет в другое место".

В пресс-службе мэрии изданию пояснили, что сотрудник, отвечающий за согласование массовых мероприятий, пока в командировке, поэтому оперативно дать комментарий не получится.