Житель Кудымкара намерен попросить у Трампа новое жилье
Жилье мужчины, которое должны снести, оценили в 252 тысячи рублей
Житель Кудымкара Василий Отинов, пытаясь добиться от властей нового жилья, устроил митинг, сообщает URA.RU.
Администрация города акцию согласовала, однако на той же площадке было согласовано еще одно массовое мероприятие, из-за которого митинг оказался сорван. Мужчина намерен жаловаться на мэрию в прокуратуру, а также хочет написать письмо американскому президенту Дональду Трампу.
Отинов в данный момент проживает в аварийном доме, который вот-вот должны снести. Взамен этого жилья ему предлагали комнату в трехкомнатной квартире, однако он отказался, мотивируя это тем, что ему нужно пусть маленькое, но отдельное жилье.
Жилье Отинова оценили в 252 тысячи рублей. "На такие деньги жилье в нашем городе не купишь", - пояснил мужчина, который сейчас судится с мэрией.
22 декабря на площади рядом с КДЦ в Кудымкаре должен был пройти митинг. Администрация согласовала мероприятие, но оно так и не состоялось: на той же площадке прошла акция в память о воинах-интернационалистах.
"Они включили музыку, а когда мы попросили ее выключить или хотя бы убавить, наоборот - еще громче включили. Хоть заорись - даже себя не слышно. Пришлось извиниться перед жителями города и прекратить митинг из-за срыва и невозможности проведения в таких условиях", - рассказал Отинов.
По его словам, на его акцию пришло человек 20, но могло бы быть больше: "Люди не понимали, куда им идти. Тех, кто заходил в КДЦ, сотрудники администрации отправляли на пикет в другое место".
В пресс-службе мэрии изданию пояснили, что сотрудник, отвечающий за согласование массовых мероприятий, пока в командировке, поэтому оперативно дать комментарий не получится.