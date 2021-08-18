Жители Алтая взяли более двух миллиардов рублей в Россельхозбанке на сельскую ипотеку

Более 1300 заёмщиков Россельхозбанка в регионах Алтая оформили кредиты по программе льготной сельской ипотеки на два миллиарда рублей. В Алтайском крае кредитом воспользовались 1184 семьи на сумму свыше 1,7 миллиарда, а в Республике Алтай – более 150 семей на 300 миллионов рублей. Жильё приобретали также и в других регионах России.

По количеству оформленных заявок лидируют Первомайский, Павловский и Благовещенский районы в Алтайском крае, в Республике Алтай – Майминский, Онгудайский и Чемальский. Большинство заёмщиков выбрали готовое жильё с земельным участком.

В банке также часто принимают заявки на рефинансирование ипотечных кредитов, выданных на приобретение жилья в сельской местности. Их переводят в разряд льготных и переоформляют по "сельской" ставке.

"Для ускорения процессов оформления ипотечных кредитов в банке запущена онлайн-платформа "Своё Жильё", которая позволяет жителям регионов в несколько кликов подобрать недвижимость, выбрать оптимальную ипотечную программу, рассчитать стоимость кредита и подать заявку. Здесь также можно проверить в онлайн-режиме, действует ли сельская ипотека в том или ином населённом пункте", – рассказал директор Алтайского филиала РСХБ Николай Бойко.

Добавим, что Россельхозбанк первым из банков присоединился к программе "Комплексное развитие сельских территорий". В целом по стране банк выдал уже более 115 миллиардов рублей сельской ипотеки.