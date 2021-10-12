Жители частного сектора Барнаула пойдут в суд против мэрии и многоэтажек по соседству

Жители барнаульского микрорайона Западного в суде опротестуют возможную многоэтажную стройку возле их домов. По словам горожан, администрация Барнаула незаконно изменила генеральный план города, сообщает "Алтапресс".

Протестующих возмущает, что в генеральном плане их функциональная зона была изменена с индивидуальной на многоэтажную. Они боятся, что кто-то из их соседей сдастся и продаст землю застройщику. В итоге рядом с небольшими домами возникнет сначала стройка, а потом – многоэтажка.

Горожане начали протесты ещё весной 2021 года. Жители проводили митинги, выдвигали публичные просьбы, собирали подписи и участвовали в общественных обсуждениях генерального плана. Они даже встречались с политиком Сергеем Мироновым, через которого передали просьбу о помощи президенту Владимиру Путину. Сейчас собственники домов собирают необходимые документы, чтобы обратиться в Алтайский краевой суд с иском к администрации Барнаула.

По словам юриста Виктории Серовой, защищающей права жителей частного сектора, у истцов больше перспектив в апелляционных инстанциях. Даже если барнаульский суд отклонит иск, то через апелляцию дело отправится в Новосибирск. Юрист отмечает важность того, что обсуждение должно выйти за пределы Барнаула.

"Есть большая вероятность, что власти города не будут ничего менять до тех пор, пока не появится судебный акт или распоряжение от вышестоящего руководства. Поэтому мы намерены бороться и добиваться соблюдения прав жителей Барнаула в суде. Мы верим в свою победу и будем делать для этого всё возможное", – рассказала Виктория Серова.