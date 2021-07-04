ЖК "Парковый" построят с подземной парковкой

ЖК "Парковый" решили оборудовать подземной парковкой. Такое решение приняли на совещании по вопросам строительства комплекса, сообщает пресс-служба мэрии.

По информации заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрея Федорова, руководством Барнаулкапстроя направлена в Сбербанк часть пакета документов для принятия решения по продолжению проектного финансирования.

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Замлагвы администрации города по правовым вопросам и имущественным отношениям Оксаны Финк отметила, что к середине июля будет готова оценка муниципального имущества для передачи в залог банку, затем это решение будет направлено на рассмотрение депутатам Барнаульской городской Думы. Кроме того, она отметила, что завершается проработка вопроса субсидирования Барнаулкапстроя из бюджета города.

"Нам необходимо как можно быстрее возобновить дальнейшее финансирование проекта и представить решение по достройке жилого комплекса с учетом подземной парковки дольщикам", - подчеркнул Вячеслав Франк.

Напомним, проблемы у "Барнаулкапстроя" начались в 2017 году, когда ему поручили достраивать дома обанкротившегося "Стройгаза". Весной 2020 года компания заморозила строительство ЖК "Парковый" (ул. Парковая, 71) и "Клевер-парк" (на ул. Советской Армии, 83 и 83а). А уже в январе БКС остановил строительство на всех объектах и распродал перспективные участки.

Дольщики жилого комплекса "Парковый" обратились к Виктору Томенко с просьбой спасти "Барнаулкапстрой", который оказался на грани банкротства. Дело в том, что дома возводят по проектному финансированию, то есть средства на стройку выделяет банк, а деньги дольщиков лежат на счетах эскроу. Покупатели говорят, что они не хотят стать первыми в России "обманутыми" дольщиками по проектному финансированию и просят губернатора не допустить банкротства компании.Сейчас жилой комплекс по адресу ул. Парковая, 71, возводит "Барнаулкапстрой" за счёт проектного финансирования ПАО "Сбербанк", денежные средства участников долевого строительства размещены на эскроу-счетах кредитной организации.

В начале июня 2021 года в администрации Барнаула прошло совещание по поводу строительства дома. Тогда глава "Барнаулкапстроя" Сергей Шумов сообщил, что работы близки к завершению. Замглавы администрации по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров отметил, что власти и компания проводят работу по стабилизации финансового положения строительной компании. В частности, принято решение о продаже на торгах принадлежащей предприятию складской базы.