"Золотые" дома и квартиры барнаульцев: обзор самой дорогой недвижимости

Элитное жилье в Барнауле становится всё более роскошным и просторным. Об этом можно судить по многочисленным объявлениям в базах недвижимости, которые пестрят интересными и уникальными предложениями. Портал Amic.ru представляет обзор самых дорогих домов и квартир, продающихся сегодня в Барнауле.

Царские особняки

Согласно базе коттеджей на сайтах объявлений, самый дорогой объект в этом сегменте стоит 70 000 000 рублей. Он находится на Змеиногорском проезде (в элитном поселке "Барнаульская Рублёвка"). Площадь этого двухэтажного кирпичного особняка составляет 600 квадратов, а земельного участка – 1500.

Территория поселка находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением. На самой усадьбе растут вековые сосны, размещен дом с верандой, SPA-зоной и уличным бассейном, капитальный гараж для нескольких авто и спецтехники, большая наземная парковка, беседки и тренажёрно-игровая зона. На крыше расположена терраса с искусственным газоном. Коттедж построен по индивидуальному дизайнерскому проекту, продается вместе с мебелью и встроенной техникой. Собственник готов к рассрочке с первоначальным взносом 20% под 7% годовых.

На втором месте оказался коттедж за 65 000 000 рублей, который находится на улице Вешняя. Кирпичный особняк имеет 2 надземных этажа и один цокольный. Его общая площадь составляет 460 квадратных метров, земельный участок насчитывает 9 соток.

В доме выполнен ремонт с использованием эксклюзивных материалов. Помимо нескольких спален здесь есть библиотека, гардеробная, свой мини-кинотеатр, хамам, спортзал. На приусадебном участке также имеется гараж на 3 авто, баня, выполнен ландшафтный дизайн.

Примечательно, что мебель, встроенную технику, предметы интерьера собственник готов подарить покупателю. Он также рассматривает не только продажу, но и обмен.

Третий коттедж продается за 55 000 000 рублей и расположен на Змеиногорском тракте. В кирпичном особняке – три спальни, кухонная зона, гостиная, прачечная, гардеробная, котельная (свое газовое отопление), три санузла, ванная, сауна. На участке имеется гараж на две машины, отдельно стоящая баня с зоной барбекю и бассейном. Территория украшена ландшафтным дизайном.

Стоит отметить, что данные варианты уже несколько лет находятся в экспозиции и не продаются. При этом цены на них значительно не снижают. Любопытно еще и то, что риэлторы по просьбе владельцев не особо афишируют объекты, поэтому не стараются подавать объявления на все возможные доски и скупо иллюстрируют.

Барские квартиры

Если говорить о квартирах, то в этом сегменте наиболее высокая цена составляет 25 000 000 рублей. Именно за столько собственник продает четырешку в 173 квадрата на первом этаже восьмиэажного дома, расположенного в элитном квартале на Змеиногорском тракте, 71а.

Интересно, что квартира имеет нестандартную планировку и свой отдельный вход (не через подъезд).

В ней есть два уровня. 1-й – жилой: здесь находится две спальни, гостиная, кухня, гостевой санузел и выход на собственную террасу для чайной церемонии.

2-й этаж – хозяйственный: на нем разместились две гардеробные, кабинет, ванная, сауна, погреб.

Выполнен дизайнерский ремонт, уложен водяной теплый пол, установлен встроенный пылесос. Рядом с домом имеется машиноместо на автостоянке. Собственник готов уступить покупателю встроенную мебель.

Другая квартира – за 23 000 000 рублей – расположилась в знаменитом доме "Титанике" на ул. Папанинцев, 97. Ее площадь составляет 233 квадрата, высота потолков – три метра.

Здесь есть шесть комнат, в каждой из которых – по два больших окна, просторные прихожая и гостиная, установлена встроенная мебель, кондиционеры. В доме – консьерж, охраняемая территория и закрытая детская площадка. Дополнительно собственник предлагает приобрести парковочное место в здании на два автомобиля.

И замыкает тройку самых дорогих объектов вариант за 20 800 000 рублей в элитном ЖК на ул. Ленской, 1в (парк "Изумрудный"). Это тоже 6-комнатная квартира в 230 квадратов, расположенная на 4 этаже 6-этажного кирпичного дома.

Интерьер здесь выполнен по индивидуальному проекту с дорогим дизайнерским ремонтом в классическом стиле из эксклюзивных материалов.

Например, в помещении уложены пробковые полы, установлена дубовая входная дверь, подоконники и кухонная зона выполнены из натурального камня. Мебель специально привезена из Малайзии.

Помимо жилых комнат, имеется гардеробная, столовая, два санузла, две ванные комнаты, сауна из кедра, домашний кинотеатр с дорогой акустикой. Примечательно, что эта квартира – одна на лестничной площадке. Также есть в наличии подземная парковка с собственным машиноместом. На территории дома – современная детская площадка, беседка с барбекю, спортзал.



Ольга Полиенко