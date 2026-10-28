Нефтяник из ХМАО выиграл более 10 млн рублей по дороге в ветклинику
Россиянину повезло дважды: свой первый крупный выигрыш он получил еще в 2009 году
28 октября 2026, 13:44, ИА Амител
Житель ХМАО, заслуженный работник нефтегазовой отрасли, снова стал миллионером — на этот раз он выиграл в лотерее от "Столото" свыше 10 миллионов рублей. Об этом РИА Новости рассказали в пресс‑службе компании.
Необычная удача случилась по дороге в ветеринарную клинику: мужчина отвозил туда своего той‑терьера и по пути купил лотерейный билет.
"Выбрал билет со своими знаковыми числами, которые держу в секрете", — поделился победитель.
Это уже не первый крупный выигрыш россиянина. Так, в 2009 году он стал победителем "Жилищной лотереи" и получил один миллион рублей. На этот раз призовые средства мужчина разделил между двумя дочерьми.
Житель ХМАО более 40 лет трудится оператором по добыче нефти и газа. В 2023 году ему присвоили почетное звание "Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности РФ". В свободное время он вместе с супругой занимается огородом на даче.
13:47:40 28-10-2026
да да да, хорошая попытка
но нет
23:50:56 28-10-2026
Да! надо тоже сходить... провериться!...
11:55:33 29-10-2026
Повысить на два звания. Или сразу на шесть!