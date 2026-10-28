Россиянину повезло дважды: свой первый крупный выигрыш он получил еще в 2009 году

28 октября 2026, 13:44, ИА Амител

Лотерея / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Житель ХМАО, заслуженный работник нефтегазовой отрасли, снова стал миллионером — на этот раз он выиграл в лотерее от "Столото" свыше 10 миллионов рублей. Об этом РИА Новости рассказали в пресс‑службе компании.

Необычная удача случилась по дороге в ветеринарную клинику: мужчина отвозил туда своего той‑терьера и по пути купил лотерейный билет.

"Выбрал билет со своими знаковыми числами, которые держу в секрете", — поделился победитель.

Это уже не первый крупный выигрыш россиянина. Так, в 2009 году он стал победителем "Жилищной лотереи" и получил один миллион рублей. На этот раз призовые средства мужчина разделил между двумя дочерьми.

Житель ХМАО более 40 лет трудится оператором по добыче нефти и газа. В 2023 году ему присвоили почетное звание "Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности РФ". В свободное время он вместе с супругой занимается огородом на даче.