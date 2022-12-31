2023, привет! Новогодний Барнаул в сияющих фотографиях

Фото: amic.ru, администрация Ленинского, Индустриального, Железнодорожного, Центрального районов

Новый 2023 год вот-вот ворвется в наши двери и мы готовы его встречать во всей красе. Все районы Барнаула принарядились и организовали праздничные площадки. Напомним, что в этом году власти Барнаула решили в этом году не перекрывать площадь Сахарова на Новый год, не обустраивать там снежный городок и ставить большую ёлку. Причина — сложная дорожная ситуация в Барнауле из-за ремонта путепроводов на Новом рынке.

Как украшен Барнаул — в нашем фотообзоре. С наступающим, друзья!